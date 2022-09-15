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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.09.2022
60 saniyede bugün (15 Eylül 2022)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı
Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İstanbul'da sivrisinek kaynaklı alerjik reaksiyonla hastaneye başvurularda artış

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