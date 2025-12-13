Dolar
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM'de Genel Kurul'a hitap ediyor
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
60 saniyede bugün (13 Aralık 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım
Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor
AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak

