Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
60 saniyede bugün (14 Aralık 2025)

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

