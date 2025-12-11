Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
60 saniyede bugün (11 Aralık 2025)

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı
Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

