Dolar
42.69
Euro
50.14
Altın
4,314.13
ETH/USDT
3,250.00
BTC/USDT
92,400.00
BIST 100
11,271.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

Ankara

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi
Polis, oltalama ve yatırım dolandırıcılığına karşı sanal devriyesini artırdı
Sahte e-İmza çetesinin üyeleri örgütün faaliyetlerini itiraf etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da

Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde enerji ve diplomasi trafiği

Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde enerji ve diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet