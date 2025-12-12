Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” öncesinde Türkmenistan Maslahatlar Merkezi’nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Aşkabat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta "Tarafsızlık Anıtına Çelenk Koyma Töreni"ne katılıyor https://t.co/KtaljeQeGu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 12, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.