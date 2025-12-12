Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.
📍 Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçiriyoruz— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 12, 2025
💧 747 milyon TL yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri’nden Çakmak Barajı’na su aktarımı BAŞLADI.
🌱 Kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne’mize ve bölgemize… pic.twitter.com/bjFptH01Od
Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne’mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
