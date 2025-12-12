Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,287.87
ETH/USDT
3,251.20
BTC/USDT
92,407.00
BIST 100
11,289.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de 747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımının başladığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Ankara

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "747 milyon lira yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne’mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Ankara Valiliğinden kentte F-16 uçuşları için "yüksek ses" uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız

Benzer haberler

Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Bakan Yumaklı: Kırmızı et üretimi konusunda çok ciddi potansiyelimiz var

Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi
Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye’nin tarımda güçlü yarınlara ulaşmasının yolu AR-GE'den ve girişimcilikten geçmektedir

Bakan Yumaklı: Türkiye’nin tarımda güçlü yarınlara ulaşmasının yolu AR-GE'den ve girişimcilikten geçmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet