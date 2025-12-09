Dolar
42.57
Euro
49.62
Altın
4,181.54
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,189.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliğinde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarım diplomasisinde Türkiye'den önemli bir adım daha geldiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlayan Çalı Gölü dondu
TİHEK'ten "Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri: Suriye'de Savaş Suçlarının Belgelenmesi" Paneli
Türkiye ve dünya gündemi
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Benzer haberler

Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Bakan Yumaklı: Türkiye’nin tarımda güçlü yarınlara ulaşmasının yolu AR-GE'den ve girişimcilikten geçmektedir

Bakan Yumaklı: Türkiye su ve tarım diplomasisinde küresel ölçekte daha etkin olacak

Bakan Yumaklı: Türkiye su ve tarım diplomasisinde küresel ölçekte daha etkin olacak
Çiftçilere 1,1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 1,1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Türkiye'nin mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi

Türkiye'nin mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet