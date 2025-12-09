Dolar
Ekonomi

Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle yapılan Çanakkale Karaköy Barajı'nın tamamlandığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından baraja ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale'ye müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale Karaköy Barajı'nın, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini aktardı.

Yumaklı, "9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

