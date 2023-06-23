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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 3,4 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon 874 bin lira tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon liralık yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Çiftçilere yaklaşık 3,4 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "2 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon lira yaş çay alım bedeli olmak üzere, toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin lira ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da destek tutarlarının dağılımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, destek tutarlarının dağılımı şöyle:

"Çay budama tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon 648 bin 462 lira, süt desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon 606 bin 898 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin 179 lira, küçük ölçekli balıkçılık desteği kapsamında 69 milyon 714 bin 688 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 30 milyon 564 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 27 milyon 360 bin 67 lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 13 milyon 811 bin 398 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 9 milyon 485 bin 382 lira, mazot gübre desteği kapsamında 880 bin 516 lira, organik arıcılık desteği kapsamında 841 bin 410 lira olmak üzere toplam 2 milyar 479 milyon 874 bin lira tarımsal destek ödemesi ve 966 milyon lira yaş çay alım bedeliyle toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin lira."


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