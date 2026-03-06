Dolar
44.07
Euro
51.01
Altın
5,110.82
ETH/USDT
2,004.20
BTC/USDT
68,881.00
BIST 100
12,778.50
Ekonomi

Üreticilerin 2025'ten kalan yaklaşık 17 milyar liralık pancar bedeli hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon liranın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Üretenin yanında olmaya, toprağın bereketini çiftçilerle birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı üreterek ekonomimize güç katan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
