Dolar
43.96
Euro
51.54
Altın
5,402.40
ETH/USDT
1,940.00
BTC/USDT
65,781.00
BIST 100
13,415.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail’den gelecek füze saldırıları bekleniyor. Dahiye bölgesinden yayındayız. İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız.
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı, ülkedeki gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde yakından takip ettiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Bakan Yumaklı, ülkedeki gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu bildirdi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Bakan Yumaklı, ülkedeki gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu bildirdi

Bakan Yumaklı, ülkedeki gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu bildirdi

Bakan Yumaklı: İstanbul, bu yıl Uluslararası Su Forumu, gelecek yıl 20. Dünya Su Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Bakan Yumaklı: Tarım Kefalet Destek Programı ile ilk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü
Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi

Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi
Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi

Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet