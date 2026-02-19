Dolar
43.77
Euro
51.58
Altın
4,983.10
ETH/USDT
1,933.00
BTC/USDT
66,229.00
BIST 100
13,849.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku ile görüştüklerini belirterek, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Opoku ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Tarım, hayvancılık ve gıda arz güvenliği alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacak adımları, kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kooperatiflerin ortaklık kayıtlarını 26 Nisan'a kadar KOOPBİS'e aktarmaları gerekiyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Karadeniz üzerinde eğitim uçuşu yaptı
Türk Kızılay'ın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Fırınlarda pide mesaisi başladı
Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü

Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi

Arıcılığı babasından öğrenen genç devlet desteğiyle kovan sayısını 470'e çıkardı

İlkbahar yağışları buğday ve arpa rekoltesinde belirleyici olacak

İlkbahar yağışları buğday ve arpa rekoltesinde belirleyici olacak
Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor
YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet