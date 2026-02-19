Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Gazze İçin oluşturulan Barış Kurulu ilk toplantısında konuşuyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan", ramazanın ilk gününde çeşitli etkinliklerle başladı.

Fatma Nur Candan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler kapsamında, konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar düzenleniyor.

Programın ilk gününde Beştepe Millet Sergi Salonu'na kurulan kitap fuarı alanında çeşitli kamu kurumları ve yayınevleri ziyaretçilerle buluştu. Fuarda, Anadolu Ajansının "AA Kitap" standı da yer aldı.

Ziyaretçiler için hazırlanan deneyim alanlarında paraşüt simülatörü, "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Oyunu", helikopter deneyim alanı ve KAAN simülatörü ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

TÜBİTAK ile Türkiye Uzay Ajansı işbirliğinde hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisi ilgi gördü. Sergide Türkiye'nin uzay hedefleri, Milli Uzay Programı panoları, uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalara yer verildi. Ayrıca TÜBİTAK atölyeleri ve bilim merkezi etkinlikleri düzenlendi.

Çocuklar keyifli zaman geçirdi

VR ile "Sıfır Atık Maratonu", "Atık Ayrıştırma Oyunu" ve "Çevre Müfettişi" uygulamalarıyla çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı da buldu. Bez çanta süsleme, keçeden obje yapımı, boyama atölyeleri ve ebru çalışmaları ise çocukların yoğun katılımıyla yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yaşam Becerileri ve Değerler Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Bilim ve Keşif Atölyesi, Dijital Beceriler ve Teknoloji Atölyesi, Uzay ve Havacılık Atölyesi ile oyun ve deneyim temelli öğrenme alanları kuruldu.

Öte yandan, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" atölyeleriyle çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, Dijital Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi imza kampanyası, işaret dili deneyimi ve beyaz baston tanıtımı gerçekleştirildi.

Çocuklar atıcılık, okçuluk ve izcilik etkinlikleri ile uygulamalı trafik eğitimi alanlarında keyifli vakit geçirdi. Ayrıca ahşap beceri oyunları, boyama stantları ve VR uçan balon deneyimi ziyaretçilere sunuldu.

"Umut Acıya Direnirken" ve "Kabe Örtüleri" sergileri açıldı

Program kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Umut Acıya Direnirken" başlıklı resim sergisi de ziyaretçilere açıldı.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi yaz okulu çalışmalarına katılan Filistinli öğrencilerin yağlı boya ve akrilik teknikle hazırladığı 101 eserden oluşan sergide, Gazzeli gençlerin ortaya koyduğu çalışmalar yer aldı.

Sergide, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barış temalarını işleyen eserleri sergilendi. Tablolarda, yaşanan acılara rağmen umudu ve yeniden ayağa kalkma iradesini yansıtan kompozisyonlar dikkati çekti.

Beştepe Millet Camisi'nde ise "Kabe Örtüleri" sergisi ziyarete açıldı. Sergide, mukaddes emanetler arasında yer alan örtü örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

