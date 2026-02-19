Dolar
43.77
Euro
51.54
Altın
4,999.82
ETH/USDT
1,936.20
BTC/USDT
66,470.00
BIST 100
13,772.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Gazze İçin oluşturulan Barış Kurulu ilk toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Özcan Yıldırım  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Çankaya Köskü'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
Kooperatiflerin ortaklık kayıtlarını 26 Nisan'a kadar KOOPBİS'e aktarmaları gerekiyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek

İçişleri Bakanı Çiftçi: Bu mülkü adaletle, dirayetle ve şefkatle yönetmek hepimizin öncelikli görevidir

İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj

Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
İçişleri Bakanı Çiftçi: Hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız

İçişleri Bakanı Çiftçi: Hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet