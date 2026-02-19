Dolar
Gündem, Ramazan 2026

Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Sıraç Karadeniz  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Kentte orucun en erken açıldığı ilçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 17.52'de okunan ezanla iftara başlayan ilçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

İlçe sakinlerinden Haşim Karadeniz, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

Bir kez daha ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açan ilçedeyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

