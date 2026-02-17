Bazı illerde kar etkisini sürdürüyor
Van, Hakkari, Bitlis, Kars ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor.
Ardahan/Kars/Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gürpınar ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de kar yağışı sonucu kapanan Kayalar köyündeki üs bölgesine ulaşım sağlanması için çalışma sürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bölgede ilerlemekte güçlük yaşadı.
Dağlık alanda yürütülen karla mücadele çalışmaları dron ile görüntülendi.
Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle bir yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.
Kars
Kentin yüksek noktalarında kar, il merkezinde ise soğuk hava etkili oldu.
Akyaka ilçesinde yağış nedeniyle köy evleri kara gömüldü.
Boyuntaş köyünde kar yağışını eğlenceye dönüştüren öğrenciler, okul bahçesinde iglo ev yaptı, üzerine Türk bayrağı astı.
Arpaçay ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımdaki Tepeköy köyündeki evler, ahırlar ve araziler beyaza büründü.
İlçede karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.
Ardahan
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Fotoğraf: Günay Nuh/AA
Karayolları ekipleri, söz konusu yollarda ulaşımın aksamaması için 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ile 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkilerinde karla mücadele çalışması başlattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yollarda karla mücadelenin yanı sıra, yol genişletme çalışması yürütülüyor.