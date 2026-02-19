Şanlıurfa'da boğazına kalem kapağı kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde boğazına kalem kapağı kaçan ortaokul öğrencisi, okul müdürünün Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Şanlıurfa
Giyimli İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Z.A'nın boğazına kalemin kapağı kaçtı.
Haber verilmesi üzerine sınıfın önüne gelen Okul Müdürü Hüseyin Begeç, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki maddenin çıkmasını sağladı.
Müdürün öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olayın ilk yardım bilgisinin ve soğukkanlı müdahalenin hayati önemini bir kez daha gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir. Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızda görev yapan personelimizin ilk yardım konusundaki farkındalık ve yeterliliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Olay anında doğru ve zamanında müdahalede bulunan idarecimize teşekkür ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."