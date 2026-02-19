Dolar
Yaşam

"İyilik timi" oluşturan öğrenciler depremzede akranları için kolları sıvadı

Kayseri'de lise öğrencilerinden oluşan "iyilik timi", velilerinden aldıkları ve harçlıklarından biriktirdikleri parayla hazırladıkları ramazan kolileriyle depremzede akranlarına destek olmayı amaçlıyor.

Ergün Haktanıyan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
"İyilik timi" oluşturan öğrenciler depremzede akranları için kolları sıvadı Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğretmenler öncülüğünde gönüllülük esasıyla kurulan 15 öğrencilik "iyilik timi", hem hasta ve yaşlıları ziyaret ediyor hem de ihtiyacı olanlara yardım ederek mutluluklarına vesile oluyor.

"İyilik timi" ramazanda Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Ayaklıcaoluk İlkokulu ve Ortaokulu'ndan Kayseri'ye atanan depremzede öğretmenleri Hidayet Demir'in eski okulundaki akranlarına yardım etmek için kolları sıvadı.

Velilerinden aldıkları ve harçlıklarından biriktirdikleri parayla hazırladıkları yaklaşık 250 gıda kolisini ve alışveriş kartlarını gelecek hafta akranlarına ulaştıracak öğrenciler, böylece toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasını amaçlıyor.

Paylaşma ve yardımlaşma ayı

Okul müdürü Halil Şahan, AA muhabirine, "iyilik timi"nin velilerin desteği, öğrencilerin gayreti, öğretmenlerin koordinasyonuyla güzel bir yardım faaliyetine dönüştüğünü söyledi.

Öğrencilerin birçok yardım faaliyetinde bulunduğunu anlatan Şahan, ramazan ayında ise sosyal bilgiler öğretmeni Hidayet Demir'in Kahramanmaraş'taki eski okuluna yardım etmek için koliler hazırladıklarını ifade etti.

Şahan, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu, öğrencilerin bu manevi atmosferden faydalanacağını belirtti.

"İçimiz kıpır kıpır oluyor"

Öğrencilerden Ayşe Naz Akgül, ramazan ayında genelde yardım kolileri topladıklarını söyledi.

Buna bütün sınıfların gönüllü olarak katıldığını vurgulayan Akgül, "Depremzede kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, ihtiyaçlarını giderebilecek yardımlarda bulunuyoruz. İçimiz kıpır kıpır oluyor. Oradaki arkadaşlarımıza yardım edeceğimizi bildiğimiz için büyük bir neşeyle dolduruyoruz. Aynı zamanda onlara olan sevgimiz de kutuları doldurmamızda bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

"Hem iyilik yapıyoruz hem de birbirimizle tanışıp, sosyalleşiyoruz"

Öğrenci Leman Berra Tolcu ise ramazan ayında insanları mutlu ettikleri, onların iftar ve sahurlarına az da olsa katkı sağlayabildikleri için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Çabalarına fazlasıyla değdiğini kaydeden Tolcu, "Hem iyilik yapıyoruz hem de birbirimizle tanışıp sosyalleşiyoruz." dedi.

Rüveyda Kocakaplan ise daha önce birçok iyilik grubunda yer aldığını ve insanlara yardım ettiğini anımsatarak, "Kumbaraların bazıları Türkiye'deki depremzedelere bazıları da Gazze'ye ulaşıyor. Yardımlaşma amacı tüm okulu birleştirdi. Böyle bir ortamda bulunmanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hatice Melis Çelikholuksa ile Osman Akın Okutman da kuru gıdanın yanında alışveriş kartlarının yer aldığı kolileri gelecek hafta Kahramanmaraş'taki okula göndereceklerini kaydetti.

