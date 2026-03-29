Eğitim, Savunma sanayisi

Lise öğrencileri TUSAŞ'ın desteğiyle havacılık sektörüne hazırlanıyor

TUSAŞ, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderdiği ömrünü tamamlamış helikopter ve 3 uçak motoruyla öğrencilerin eğitimine destek oluyor.

Muhammed Kısır  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Lise öğrencileri TUSAŞ'ın desteğiyle havacılık sektörüne hazırlanıyor

Kayseri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kullanım ömrünü tamamlamış helikopter ve 3 uçak motoru göndererek envanter desteği sağladı.

Bu yıl ilk kez öğrenci alarak eğitim hayatına başlayan lisede 5 yıl eğitim alacak öğrenciler, ilk yıl İngilizce hazırlık dersi görüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Okul bünyesindeki hangara, TUSAŞ tarafından envanter dışı bırakılan helikopter ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) AŞ'den uçak motorları gönderildi.

Öğrenciler, henüz teknik derslere başlamamış olmalarına rağmen motorların iç parçalarını ve helikopteri inceleyerek sistemler hakkında bilgi edinmeye başladı.

Gelecek yıllarda uygulamalı eğitimin ağırlık kazanacağı okula savunma sanayi şirketleri tarafından yeni havacılık ekipmanlarının da kazandırılması planlanıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, okulun 1926 yılında TOMTAŞ Tayyare Fabrikası'nın bulunduğu alanda kurulduğunu ve şu an 50 öğrencinin İngilizce hazırlık eğitimi aldığını söyledi.

Lisenin Türkiye'deki "elmas modeli" kapsamındaki 13 okuldan biri olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. TUSAŞ bünyesinde bulunan helikopteri buraya hibe ettiler. Öğrencilerimiz inşallah bu helikopteri söküp takarak uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda TEI'dan 3 motorumuz geldi. Bu motorlar haricinde de havacılıkla ilgili birçok uçak, helikopter, İHA ve SİHA parçaları da atölyelerde mevcut olacak. Gençlerimiz bizzat dokunarak uygulamalı eğitime geçmiş olacak." diye konuştu.

"İnşallah Türkiye'nin geleceğine hitap edecek çalışmalar lisemizden çıkacaktır"

Palancıoğlu, TUSAŞ ve TEI mühendislerinin haftada 3 gün öğrencilere çevrim içi eğitim verdiğini ifade etti.

Mezun olan öğrencilerin rahatlıkla iş bulabileceği gibi üniversitede de ilgili bölümleri okuduktan sonra firmalarda çalışabileceğini ifade eden Palancıoğlu, şöyle devam etti:

"Teori haricinde özellikle pratik uygulamalar açısından iniş kalkış takımları, motor, elektrik ve elektronik sistemleri gençlerin görmesi, dokunması, helikopterin, uçağın içerisine oturması ve simülasyon yapması tasarım kabiliyeti açısından da önemli. Gençlerimizin temin ettiğimiz helikopter, motor parçaları ile havacılıkta kullanılan alet ve ekipmanlarla geleceğe hazırlanması bizim için önemlidir. İnşallah Türkiye'nin geleceğine hitap edecek çalışmalar lisemizden çıkacaktır."

Okul Müdürü Hakan Yiğit ise öğrencilerin hem akademik hem de mesleki anlamda yetiştirileceğini söyledi.

Öğrencilerden Ayşe İzgi Keskin ise ülkesine ve milletine faydalı olmak istediğinden dolayı bu okulu tercih ettiğini belirtti.

Hangardaki helikopteri görünce çok heyecanlandığını anlatan Keskin, elektrik mühendisi olmak istediğini ifade etti.

Buğra Mete Şencan da uçak mühendisi olmak ve yeni nesil uçaklar yaparak ülkeye katkı sağlamak istediğini kaydetti.

Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Cemre Vakfının ilk "Cemre Kamp"ı Ankara'da yapıldı
AAKKM koordinasyonunda 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi

Benzer haberler

Lise öğrencileri TUSAŞ'ın desteğiyle havacılık sektörüne hazırlanıyor

Lise öğrencileri TUSAŞ'ın desteğiyle havacılık sektörüne hazırlanıyor

Çocukluk tutkusu dağların zirvelerine yaklaşık 150 tırmanış yaptı

Belediyenin "Aile Yılı"nda kurduğu dernekle yuvaların dağılması önleniyor

Sarız kilimini yaşatmak için 38 yıldır tezgah başında

Sarız kilimini yaşatmak için 38 yıldır tezgah başında
Kayseri'de 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu

Kayseri'de 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, gençlere sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulundu
Erciyes'te kayak keyfi Ramazan Bayramı'nda da sürecek

Erciyes'te kayak keyfi Ramazan Bayramı'nda da sürecek
