Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, ceza infaz kurumlarında yürüttükleri manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını desteklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 976 din görevlisinin aktif olarak görev yaptığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2026 yılında hafızlık eğitim sürecini tamamlayan 29 hükümlü ve tutuklu, ceza infaz kurumlarımızda gerçekleştirilen sınavlara katıldı. Başarılı olan 25 kişi, Hafızlık İcazet Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte ceza infaz kurumlarımızdaki toplam hafız sayısı 145'ten 170'e yükseldi. Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini destekleyen çalışmalarla topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığından da ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşımda ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen manevi rehberlik faaliyetlerinin, hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini desteklemek, yeniden suç işleme riskini azaltmak ve topluma uyum süreçlerini güçlendirmek amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
DMM "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarını yalanladı
Bakan Fidan, İslamabad'da "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı
Bazı illerde kar etkili oldu
Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu ve 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı

Bakan Gürlek: e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutuklular avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek

Bakan Gürlek: e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutuklular avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek
Geçen ay uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 787 operasyon düzenlendi

Geçen ay uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 787 operasyon düzenlendi
Adalet Bakanı Gürlek: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluk davasını perdelemek

Adalet Bakanı Gürlek: Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluk davasını perdelemek
