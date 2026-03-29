Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
1,994.60
BTC/USDT
66,470.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Mersin'de 23 Mart'ta ekip aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan hortum bazı seralarda hasara neden oldu.

Mehmet Çakmak  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi

Antalya

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çıkan hortum nedeniyle Sarıkavak Mahallesi'ndeki seralarda hasar oluştu. Üreticiler, sabah saatlerinden itibaren zarar gören seralarında çalışma başlattı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, yaşanan afetten dolayı çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını ve zarar gören çiftçileri ziyaret ederek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerin yaşadıkları zorlukları iyi bildiklerini anlatan Kökce, "Maalesef bu yıl çiftçilerimiz açısından afetlerle geçen bir yıl oldu. Gece meydana gelen hortumda Sarıkavak Mahallesi'nde bazı çiftçilerimizin seraları zarar gördü. İnşallah devletimiz çiftçilerimizin yaralarının sarılması konusunda gereken desteği sağlar." diye konuştu.

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin de saat 03.30 sıralarında sağanakla aniden çıkan hortumun seralarda zarara neden olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Cemre Vakfının ilk "Cemre Kamp"ı Ankara'da yapıldı
AAKKM koordinasyonunda 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi

Benzer haberler

Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi

Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi

Yemek borusu kanserlerinde erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 19 madalya kazandı

Geliştirdiği projeyle çiftçilerin tarlada suyu etkin ve verimli kullanmasını sağlayacak

Geliştirdiği projeyle çiftçilerin tarlada suyu etkin ve verimli kullanmasını sağlayacak
Çiftçilere 8,7 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 8,7 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'da başladı

Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet