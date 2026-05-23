Mısır'ın en büyük deve pazarında, satıcılar kurbanlıklara manilerle müşteri çekiyor

Burkaş, Mısır'da Kurban Bayramı öncesi deve eti sevenlerin uğradığı en önemli pazarlardan biri.

Giza kentinin kuzeybatısında, şehir merkezinden uzak Burkaş bölgesinde bulunan deve pazarı, Kurban Bayramı öncesi yoğun günler yaşıyor.

Orta Doğu'nun en eski deve pazarlarından Burkaş, ülkenin dört bir yanından kurbanlık deve almak isteyen Mısırlıların akınına uğruyor.

Fotoğraf : Mohamed Elshahed/AA

Satışlar, açık arttırma ve pazarlık usulüyle yapılıyor

Cuma ve pazar günleri kurulan pazarda satışlar, açık arttırma ve pazarlık usulüyle gerçekleştiriliyor.

Mısır'daki yerli develerin yanı sıra pazarda Libya ve Sudan'dan getirilen develer de satılıyor.

Mısır Tarım Bakanlığı verilerine göre Bukraş'ta yıl boyunda yaklaşık 150 bin deve satışı gerçekleşiyor. Pazara getirilen develer önce veteriner kontrolünden geçiyor daha sonra satışa çıkarılıyor.

Kontrolleri yapılan develer, hem burada satılıyor, hem de ülkenin diğer kentlerindeki pazarlara naklediliyor.

Manilerle, danslarla müşteri çekmeye çalışıyorlar

Develer açık alanlarda satışa çıkarken, satıcılardan bazısı maniler söyleyerek, bazısı devesini süsleyerek, bazısı da dans ederek müşteri çekmeye çalışıyor.

Satıcılar, müşteri kazanmak için birbiriyle yarışırken, bayram öncesi ebeveynleriyle pazarı gezen çocuklar ise develerle fotoğraf çektiriyor.

Develerin ağırlığı 300 ile 700 kilogram arasında değişiyor

Mısır Çiftçiler Sendikası Başkanı Hüseyin Abdurrahman Ebu Saddam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geniş bir alana kurulu Burkaş'ın Mısır'ın en önemli deve pazarı ve deve eti sevenlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Develerin ağırlığının 300 kilo ile 700 kilogram arasında değiştiğini ifade eden Ebu Saddam, develerin satışının diğer büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklara oranla daha düşük kaldığını belirtti.

Fiyatlar ağırlığına ve cinsine göre değişiyor

Deve satıcısı Halid Seyyid ise Burkaş'ta yerli ve ithal çeşitli deve cinsleri bulunduğunu, fiyatların ise ağırlığına ve cinsine göre değiştiğini söyledi.

Seyyid, kurbanlık olması için en az 5 yaşını doldurmuş olması gereken develerin fiyatlarının 1500 dolardan başlayıp 3500 dolara kadar çıktığını ifade etti.