MEB, özel eğitim öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla, öğretmen ve ailelere rehberlik edecek sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırlandı.

Utku Şimşek  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme süreçlerinin desteklenmesi ve bu sürece öğretmenler ile ailelerin aktif katılımının sağlanması hedefiyle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde, "Özel Eğitim Öğrencileri İçin Sağlıklı Beslenme Süreci Öğretmen ve Ailelere Yönelik Kılavuz" yayımlandı.

Yayımlanan kılavuzda bedensel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel yetersizlik, süreğen hastalık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğu bulunan öğrencilerin beslenme süreçlerine ilişkin bilgilere, dikkat edilmesi gereken hususlara ve uygulama önerilerine yer verildi. Kılavuz kapsamında iyi uygulama örnekleri de yer aldı.

Ayrıca kılavuz, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini desteklemeye yönelik hazırlanan, "Sağlıklı Beslenme Etkinlikleri Kitabı" ile zenginleştirildi. Etkinlik kitabıyla beslenme konusu yalnızca sağlık boyutuyla değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak ele alındı. Böylece, öğretmenler ve aileler için yol gösterici bir kaynak oluşturuldu.

Kılavuzda yer alan içeriklerin öğrenciler için hazırlanan "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)" süreçlerinde öğretmenlere ve ailelere rehberlik etmesi ile öğrencilerin gelişim alanlarına göre beslenme süreçlerinin eğitim süreciyle birlikte planlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Hazırlanan kılavuz kitabı ve sağlıklı beslenme etkinlikleri, "Özel Eğitim Materyal Platformu" üzerinden öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu.

Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde seçim yapılması kararı Resmi Gazete'de
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 37 zanlı tutuklandı
KDK'den üniversite öğrencileri için "kahvaltı" tavsiyesi

Benzer haberler

MEB, özel eğitim öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırladı

MEB, özel eğitim öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırladı

Milli Eğitim Akademisine ek sözleşmeli eğitim personeli ataması yapılacak

LGS sınavında öğrencilere verilecek beslenme paketinde velilerin onayı alınacak

Antalya'da üniversite öğrencileri çilek üretim tesisinde "topraksız tarım"la tanıştı

Antalya'da üniversite öğrencileri çilek üretim tesisinde "topraksız tarım"la tanıştı
Meslek liseliler kırsaldaki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine "ışık" oluyor

Meslek liseliler kırsaldaki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine "ışık" oluyor
Isparta'da üniversite öğrencisi lazer kesim makinesi geliştirdi

Isparta'da üniversite öğrencisi lazer kesim makinesi geliştirdi
