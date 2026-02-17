Dolar
43.73
Euro
51.83
Altın
4,925.43
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,908.00
BIST 100
14,302.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni
logo
Ekonomi

YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, 2026–2030 dönemini kapsayan 5 yıllık yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'da 15 milyar liralık çalışma gerçekleşeceğini söyledi.

Hayati Akçay  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

Ordu

Demir, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şirket olarak geleceğin enerji altyapısını inşa etme vizyonuyla hareket ettiklerini, dijitalleşme ve proaktif müdahale sistemleriyle kesintisiz enerji arzında çıtayı yükselttiklerini vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

YEDAŞ'ın, 2026-2030 dönemini kapsayan yatırım ve bakım programı kapsamında Ordu'ya 15 milyar lira tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştireceğini ifade eden Demir, "Bu çalışma şebeke yenileme, kapasite artışı ve genişleme yatırımlarından yeni dağıtım trafo merkezlerine, yeraltı kablo projelerinden ileri teknoloji dijital izleme sistemlerine kadar geniş bir operasyonel yelpazeyi kapsıyor." dedi.

Ordu'nun enerji altyapısının daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürüleceğini belirten Demir, "Bu çalışmalar hem kesinti sürelerinin azaltılmasına hem de enerji arz güvenliğinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak." diye konuştu.

Demir, şirketin Ordu'da güçlü bir operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ordu'da yaklaşık 800 bin kişiye hizmet sunan YEDAŞ, 23 bin kilometreyi aşan dağıtım hattı, 4 bini aşkın trafo ve yaklaşık 200 bin aydınlatma armatürü ile bölgenin enerji altyapısını yönetiyor. 400'ü aşkın personeliyle 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan şirket, Ordu'nun engebeli coğrafyası ve zorlu iklim koşullarına rağmen enerji arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürmeyi hedefliyor. 2019 yılında 2 bin 837 dakika olan kesinti süresi, 2025 itibarıyla 800 dakikaya kadar geriledi. Şirket, 2030 yılına kadar bu süreyi 510 dakikaya indirmeyi hedefliyor."

Demir, Ordu Şehir Hastanesi inşaatı bölgesindeki altyapı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.

Toplantıya, YEDAŞ Bölgeler Koordinatörü Uğur Emin Asan ve Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi
Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye 5 milyar liralık yatırım yapacak

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde 2025'te 6 bin ton üretim gerçekleşti

Ordu'da kafes balıkçılığı tesislerinde 2025'te 6 bin ton üretim gerçekleşti
Geleceğin şefleri yöresel lezzetlerin tarladan sofraya inceliklerini öğreniyor

Geleceğin şefleri yöresel lezzetlerin tarladan sofraya inceliklerini öğreniyor
Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'daki Yason Burnu ziyaretçilerini ağırlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet