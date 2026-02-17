İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasından yana olmadığını belirtti.
Kudüs
Haaretz gazetesinin haberine göre Smotrich, partisi Dini Siyonizm'in grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başhahamlığın görüşünü gerekçe göstererek kızını, orduya katılmaması konusunda yetiştirmeye gayret edeceğini ifade etti.
Smotrich, "cinsiyetler arası karışımın etkisi dahil olmak üzere bazı konularda, dini, itikadî ve mesleki nedenlerle kendine has bir görüşü" olduğuna dikkati çekerek, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olmayanlar da olabileceğini; herkesin kendine uygun olanı yapması gerektiğini belirtti.
Karma birliklerin mesleki sebepler nedeniyle "kötü bir durum olduğunu ve kötü bir atmosfer oluşturduğunu", İsrail ordusunun profesyonelliğine de zarar verdiğini dile getiren Smotrich, kadın askerlerin erkeklerle birlikte tanklarda görev yapmasının "mantıksız" olduğunu ifade etti.
Maliye Bakanı orduda kadın savaşçıların olmasının doğru olmadığını düşündüğünü de kaydetti.
Kadın askerlerden tepki
Öte yandan ordudaki kadın askerlerin bulunduğu "Ummu Yakza" Hareketi ise İsrailli bir bakanın, kızını orduya katılmamak üzere eğiteceği" açıklamasına tepki gösterdi.
Hareket, yaptığı açıklamada, bakanın bu ifadelerinin, İsrail ordusunda görev yapan binlerce kadın askeri aşağıladığını, kadınların güvenliğe katkılarının tartışmasız olduğunu savundu.
Smotrich'in açıklamasını "tehlikeli ve sorumsuz" şeklinde nitelendiren Hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Maliye Bakanı'nı derhal görevden alması istedi.
Kanal 12'de yayımlanan habere göre, İsrail ordusunda 8 bin 500'den fazla kadın görev alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.