Dolar
43.73
Euro
51.80
Altın
4,920.42
ETH/USDT
1,982.10
BTC/USDT
68,252.00
BIST 100
14,345.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Dünya

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasından yana olmadığını belirtti.

Zein Khalil, Halime Afra Aksoy  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre Smotrich, partisi Dini Siyonizm'in grup toplantısında yaptığı konuşmada, Başhahamlığın görüşünü gerekçe göstererek kızını, orduya katılmaması konusunda yetiştirmeye gayret edeceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Smotrich, "cinsiyetler arası karışımın etkisi dahil olmak üzere bazı konularda, dini, itikadî ve mesleki nedenlerle kendine has bir görüşü" olduğuna dikkati çekerek, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olmayanlar da olabileceğini; herkesin kendine uygun olanı yapması gerektiğini belirtti.

Karma birliklerin mesleki sebepler nedeniyle "kötü bir durum olduğunu ve kötü bir atmosfer oluşturduğunu", İsrail ordusunun profesyonelliğine de zarar verdiğini dile getiren Smotrich, kadın askerlerin erkeklerle birlikte tanklarda görev yapmasının "mantıksız" olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı orduda kadın savaşçıların olmasının doğru olmadığını düşündüğünü de kaydetti.

Kadın askerlerden tepki

Öte yandan ordudaki kadın askerlerin bulunduğu "Ummu Yakza" Hareketi ise İsrailli bir bakanın, kızını orduya katılmamak üzere eğiteceği" açıklamasına tepki gösterdi.

Hareket, yaptığı açıklamada, bakanın bu ifadelerinin, İsrail ordusunda görev yapan binlerce kadın askeri aşağıladığını, kadınların güvenliğe katkılarının tartışmasız olduğunu savundu.

Smotrich'in açıklamasını "tehlikeli ve sorumsuz" şeklinde nitelendiren Hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Maliye Bakanı'nı derhal görevden alması istedi.

Kanal 12'de yayımlanan habere göre, İsrail ordusunda 8 bin 500'den fazla kadın görev alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü

ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü
Emmy ödüllü "Tehran" dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu

Emmy ödüllü "Tehran" dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu
Filistin: İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı uluslararası mahkemeler dahil tüm seçenekler masada

Filistin: İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı uluslararası mahkemeler dahil tüm seçenekler masada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet