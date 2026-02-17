Dolar
Gündem

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Dilhan Türker Yıldız  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden yağışların bugün, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde, yarın ilk saatlerden itibaren ise Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın güney ve batısı ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar ile kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

