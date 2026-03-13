Dolar
Gündem

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hikmet Faruk Başer, Ahmet Buğra Olaç, Fatih Gökbulut, Zafer Fatih Beyaz, Fırat Taşdemir  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

İstanbul/Ankara

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.

Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlber Hoca ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçi ve yazar, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tarih ilmine yaptığı kıymetli katkılar, kaleme aldığı eserler ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle ülkemizin ilim ve kültür hayatında derin izler bırakan Sayın Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ilmi birikimi ve güçlü anlatımıyla tarih bilincinin geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sağlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Akademik çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle tarih alanında çok kıymetli bir miras bırakan Ortaylı, yalnızca bir bilim insanı değil aynı zamanda toplumda tarih şuurunun gelişmesine öncülük eden önemli bir münevverdi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, bilim dünyamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

