Gündem

AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı

Ankara

AFAD'ın internet sitesinde, depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı.

Raporda, saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, sarsıntının 6,37 kilometre derinlikte olduğu hatırlatıldı.

Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Niksar ilçesine bağlı Kiracı köyüne uzaklığının 1,60 kilometre olduğu ifade edilen raporda, ana şoktan saat 12.14'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,6 ile 3,3 arasında değişen 73 artçı deprem kaydedildiği bilgisi verildi.

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7,6 olmak üzere 819 adet 4,0 ve üzeri depremin meydana geldiği hatırlatılan raporda, ayrıca bahsi geçen bölgeye ait 1900 yılı öncesi için 42 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu ifade edildi.

