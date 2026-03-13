Dolar
Eğitim

Tokat'ta il genelinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Ekber Türkoğlu, Ahmet Can Korkmaz  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Tokat'ta il genelinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Tokat

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

