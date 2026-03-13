TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.
