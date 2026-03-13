Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı
