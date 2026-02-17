Dolar
43.73
Euro
51.83
Altın
4,921.27
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,920.00
BIST 100
14,294.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni
logo
Gündem

Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

Adli olayların aydınlatılması ve boğulmaların önlenmesi için sularda mesai yapan deniz polisleri, Mersin'de derin dalış eğitimi ve taşınabilir basınç odasının testi için düzenlenen kamp programını tamamladı.

Murat Pancar  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ekipleri, her an göreve hazır olmaları için farklı koşullardaki sularda eğitimden geçiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Boğulmaları önlenmek için mücadele eden, adli olayların aydınlatılması amacıyla karanlık sularda delil arayan ekipler, kullandıkları ekipmanları test ettikleri eğitimler sayesinde mesleki kabiliyetlerini artırıyor.

Merkezin envanterindeki taşınabilir basınç odasının testi ve derin dalış eğitimi için Mersin'in Silifke ilçesinde kampa giren müdürlük bünyesindeki 2 emniyet müdürü, 9 dalgıç, 3 genel hizmet personeli ve bir gemi adamı, Akdeniz'in mavi sularına daldı.

Ekip, Narlıkuyu Mahallesi'nin kıyı bandında ve açıklarında 10 gün süren eğitimde, su altı doktoru gözetiminde 45 metreye kadar dalış yaptı.

Zorlu kamp programında, ekibin eğitimi ve taşınabilir basınç odasının testi başarıyla tamamlandı.

Vurgun ve benzeri basınç kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Kurbağa Adam Ufuk Deliktaş, AA muhabirine, merkezin ana eğitimlerinin Çanakkale'de yapıldığını söyledi.

Eğitim için rotalarını Mersin'e çevirdiklerini dile getiren Deliktaş, şöyle konuştu:

"Mersin'in tercih edilmesinin sebeplerinden birincisi su sıcaklığı ve derinliğe kıyıdan ulaşım. İkincisi ise basınç odamızın uzun yollarda testlerinin yapılabilmesidir. Mevzuatımız gereği derin, dekompresyon duraklı dalışlarda basınç odamız ve hiperbarik hekimimiz bulunmadan dalışlar yapmamaktayız. Elektronik kapalı devre dalış sistemlerimizle dalış eğitimlerimiz devam etmektedir. Derin dalış uzun soluklu ve tutarlılık isteyen bir görevdir. Bilimin ışığında ciddi güvenlik önlemleri ile faaliyetlerimiz devam edecek."

Deliktaş, taşınabilir basınç odasının, dalış sırasında oluşabilecek vurgun ve benzeri basınç kaynaklı rahatsızlıkların tedavisinde 6 kişiye kadar hizmet verdiğini anlattı.

"Dekompresyon anında basınç odası tedavisi yüz güldürüyor"

İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş Toklu da deniz polislerine eğitimde eşlik ettiğini belirtti.

Taşınabilir basınç odasının, dalışta oluşan rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını söyleyen Toklu, şunları kaydetti:

"Belli dalışlar bünyesinde bazı riskler taşır. Bunlardan en çok bilineni vurgun diye bilinen dekompresyon hastalığıdır. Dekompresyonda kişileri basınç odasında tedaviye aldığınız zaman sonuçlar çok yüz güldürücü oluyor ama araya biraz zaman girerse sakat kalmaya kadar gidebilen kötü sonuçlar olabiliyor. O nedenle bu tür dalışlarda basınç odası bulundurmak zaten mevzuat gereği de zorunludur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi
Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

Çağrı Bey sondaj gemisi ilk görev yeri Somali'ye uğurlandı

Bakan Bayraktar: Bizim hedefimiz, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dışa bağımlılıktan kurtarabilmek

Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi

Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi
Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır

Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır
Gümrükler Muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve ilaç ele geçirdi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve ilaç ele geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet