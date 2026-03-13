Dolar
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü güç ünitesinin reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişinin tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

Mustafa Ünal Uysal  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, santralde devam eden çalışmalar kapsamında dördüncü güç ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı.

Ünitede, reaktör şaftının önemli yapısal bileşenlerinden biri olan baskı kirişi tasarım konumuna yerleştirildi. Montaj öncesinde şantiye sahasına ayrı parçalar halinde getirilen kirişin montajı ve kaynak işlemleri tamamlandı.

Reaktör şaftının temel yapısal unsurlarından biri olan baskı kirişi, reaktör basınç kabının güvenli bir biçimde sabitlenmesini sağlıyor. Kirişin tasarım konumuna yerleştirilmesinin ardından reaktör şaftı özel bileşimli betonla doldurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, baskı kirişinin montajının dördüncü güç ünitesinin inşasında önemli bir kilometre taşını oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Büyük boyutlu ekipmanların montajı, son derece titiz bir hazırlık süreci gerektirmekte. Bu kapsamda meteorolojik koşulların dikkatle değerlendirilmesi, taşıyıcı metal yapıların, gerekli ekipman ile nitelikli personelin sahada tam olarak hazır bulunması büyük önem taşıyor. Montaj ekiplerimiz bu süreci başarıyla yönetti ve görevlerini yüksek bir koordinasyonla tamamladı. Baskı kirişinin yerine monte edilmesiyle reaktör şaftının inşasında bir sonraki aşamaya geçme imkanına kavuştuk."​​​​​​​

