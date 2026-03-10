Dolar
44.05
Euro
51.33
Altın
5,178.64
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,800.00
BIST 100
13,069.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi

Mersin'de binaların yıpranmış dış cephelerini ünlü ressamların eserleriyle renklendiren Nazife Bilgin Hazar, hastanede tedavi gören çocukların moral bulması için de poliklinik duvarlarını fırçasıyla güzelleştirdi.

Mehmet Umut Bakay  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi Fotoğraf: Mehmet Umut Bakay/AA

Mersin

Toroslar ilçesindeki binaların yıpranmış dış cephelerine dünyaca tanınan ressamların eserlerini çizmesiyle adından söz ettiren Hazar, Mersin Üniversitesi Hastanesinin talebi üzerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde çalışma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ressam Hazar, tedavi gören çocukların yüzünü güldürmek için poliklinik duvarlarına çizgi film karakterleri "Mickey Mouse" ve "Şirinler"i resmetti.

Çalışmasında ünlü tablolara da yer veren Hazar, koridorların duvarlarını ise doğa ve hayvan figürleriyle renklendirdi.

"Çocukların çalışmalarımı izleyerek rahatlamaları çok mutluluk verici"

Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, sanatın iyileştirici gücünü hastanenin duvarlarına yansıttığını söyledi.

Tedavi sürecinde hastaların psikolojisinin önem taşıdığını ifade eden Hazar, "Tedavi gören çocuklar, refakatçiler ve onlar için mücadele eden sağlık personeli için daha mutlu, sıcak ve renkli bir ortam düşündüm." dedi.

Hazar, çocukların resimli duvarlara ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan mutluluk duyuyorum çünkü sanat iyileştirir, güzelleştirir. Resimler yıllarca bu duvarlarda kalacak. Zamanla daha anlamlı gelecek. Mutluluklarını görmek, bir nebze de olsa çocukların çalışmalarımı izleyerek hastalıktan uzaklaşıp rahatlamaları çok mutluluk verici."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ikinci duruşması başladı
Siber suçlara yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 360 şüpheli yakalandı
Yardıma muhtaç kişiler istihdam desteğiyle kendi hayatlarını kazanıyor
IBAN'ını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Benzer haberler

Diyarbakır'da minik öğrencilerin okuduğu hikayeler hastalara moral oluyor

Diyarbakır'da minik öğrencilerin okuduğu hikayeler hastalara moral oluyor

Çocukların moral bulması için hastane duvarlarını resimlerle renklendirdi

Baharın yüzünü gösterdiği Mersin, leylek ve pelikan sürülerini ağırlıyor

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor

Bedensel engelli Kübra, yaptığı resimlerle hayatına renk katıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet