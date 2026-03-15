Bazı illerde sağanak etkili oluyor
Bazı illerde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Bir süre sonra sağanakla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu.
Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Mardin
Mardin’in Artuklu, Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Mardin Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı, itfaiye ekipleri tarafından biriken sular tahliye edildi.
Kızıltepe ilçesinde ise Otluk Mahallesi’nde sele kapılan otomobildeki vatandaşlar ve Zergan Mahallesi’ndeki müstakil evde su baskını nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mazıdağı ilçesinde de Kayalar Mahallesi'ndeki bir evi su bastı. İtfaiye ekiplerince evdeki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Şırnak
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlde dün başlayan, gece ve sabah etkisini sürdüren yağış, Dirsekli Mahallesi'ndeki derenin taşmasına neden oldu.
Taşkın nedeniyle 5 ev ve 3 çadırı su bastı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ev ve çadırlarda biriken suyu tahliye etti.
Şırnak merkez ve Beytüşşebap ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlde dün başlayan ve bugün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Vakıfkent Mahallesi'nde 2 evi su bastı.
İtfaiye ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.
Beytüşşebap'ın Taşarası köyünde de sağanak nedeniyle dere taştı. Taşkın nedeniyle 10 ev, ağıl ve ahırı su bastı.
Ağıl ve ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Sel sularının taşıdığı çamur köyde birikti.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
İl Özel İdaresine ait iş makineleri köy içinde ve derede oluşan çamur birikintilerini temizledi.
Köyde oluşan hasarın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin yarın çalışma yapacağı öğrenildi.
Gaziantep
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığınırken bazıları da şemsiyeyle önlem aldı.
Kent merkezinden geçen Alleben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.
Kilis
Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Siirt
Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonucu Cumhuriyet ve Tekel mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su baskınları meydana geldi.
Tekel Mahallesi’nde bazı yollar, su baskını nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda bazı araçlar yolda kalırken trafik akışında aksamalar oldu.
Ekipler, su baskınlarına yönelik çalışma başlattı, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.
Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ile yetkililer sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları takip etti.