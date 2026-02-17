Dolar
43.73
Euro
51.80
Altın
4,920.42
ETH/USDT
1,982.10
BTC/USDT
68,252.00
BIST 100
14,345.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Spor, Dünyadan Spor

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu canlı yayında ifşa etti.

Emre Aşıkçı  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti

İstanbul

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Herhangi bir savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını" belirttiğini ancak bu kuralın sadece Rusya'ya uygulandığını aktararak İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.

İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Renna, Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych'in oyunlarda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kask takmasının bile yasaklandığını hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, orduda kadın ve erkeğin birlikte görev yapmasını eleştirdi

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 2 sivili daha alıkoydu

ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü

ABD’li Senatör Graham, Trump’ın İran'a ilişkin kararını "haftalar içinde" vereceğini ileri sürdü
Emmy ödüllü "Tehran" dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu

Emmy ödüllü "Tehran" dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden Atina'da ölü bulundu
Filistin: İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı uluslararası mahkemeler dahil tüm seçenekler masada

Filistin: İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı uluslararası mahkemeler dahil tüm seçenekler masada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet