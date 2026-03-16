Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den engelli aracının lastiği patlayan depremzedenin sınava yetiştirilmesine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşanan bu güzel dayanışma örneği, emniyet teşkilatımızın milletimizle kurduğu gönül bağının en anlamlı yansımalarından biridir." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ankara

Çiftçi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekiplerinin, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına giderken engelli aracının lastiği patlayan depremzedeyi sınava yetiştirmesine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşanan bu güzel dayanışma örneği, emniyet teşkilatımızın milletimizle kurduğu gönül bağının en anlamlı yansımalarından biridir." ifadelerini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Akülü sandalyesinin lastiği patladığı için açık öğretim sınavına yetişmekte zorlanan depremzede vatandaşımız Hüseyin kardeşimizin yardımına koşan polis memurlarımız Ömer Sarıal ve Nurullah Arı, yalnızca bir vatandaşımızı sınavına ulaştırmakla kalmamış, devletimizin şefkatini ve merhametini de en güzel şekilde göstermiştir."

Çiftçi, polislerin, engelli aracının tamirini de yaptırarak sınav bitmeden önce yeniden vatandaşa teslim ettiğini, böylece bu anlamlı dayanışmayı en güzel şekilde tamamladığını aktardı.

Bu örnek davranışlarından ötürü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne, kıymetli polislere ve fedakar emniyet teşkilatının tüm mensuplarına teşekkür eden Çiftçi, "Bizim anlayışımızda polis, sadece asayişi sağlayan değil, gerektiğinde bir vatandaşının umuduna omuz veren, onun yolunu açan, yanında duran bir gönül insanıdır. Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan emniyet teşkilatımız, her şartta vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Siirt için sağanak uyarısı
İstanbul'da "Destan Yazanların Hikayesi: Çanakkale 1915" etkinliği yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den engelli aracının lastiği patlayan depremzedenin sınava yetiştirilmesine ilişkin paylaşım
Libya'nın Ankara Büyükelçiliğince Kur'an-ı Kerim Hafızlık ve Tecvid Yarışması ödül töreni düzenlendi
Bazı illerde sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den engelli aracının lastiği patlayan depremzedenin sınava yetiştirilmesine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Çiftçi'den engelli aracının lastiği patlayan depremzedenin sınava yetiştirilmesine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Çiftçi: Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi

İki kız kardeş 40 yaşından sonra aynı sırada okuma yazma öğreniyor

İki kız kardeş 40 yaşından sonra aynı sırada okuma yazma öğreniyor
Şanlıurfa ara tatile ve bayrama hareketli girecek

Şanlıurfa ara tatile ve bayrama hareketli girecek
Depremde hasar alan Selahaddin Eyyubi Camisi, bayramda ibadete açılacak

Depremde hasar alan Selahaddin Eyyubi Camisi, bayramda ibadete açılacak
