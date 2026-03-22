Gündem

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime ara verildi.

Müslüm Etgü  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Kentte etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskını oluştu, yollardaki su birikintileri nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yağışlar nedeniyle tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki su seviyesi artarken, suyun renginin de bulanıklaştığı görüldü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki ani yağışın ulaşımda aksamalara neden olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yollarda oluşan sorunlar ve ulaşımdaki aksamalar sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerekmektedir. Su baskını ve birikmesi oluşan yerlere hızla müdahale edilmektedir. Sahada ve Afet Koordinasyon Merkezinde çalışmaları takip ediyor ve gerekli koordinasyonu sağlıyoruz."

Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eğitime ara

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aşırı yağış sebebiyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerimizin kırsal yol ağında oluşan bozulmalar sonucunda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak bu iki ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Benzer haberler

Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Hakkari ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili çalacak

Mersin'de dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'de dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi
Antalya'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

Antalya'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
