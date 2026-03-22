İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ankara
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'un Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
