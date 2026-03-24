Başkentte barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı

Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 düşüşle yüzde 28,09 olarak ölçüldü.

Semih Erdoğdu  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Ankara

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 23 Mart 2025’te 428 milyon 105 bin metreküple yüzde 29,43 seviyesindeydi.

Kuraklık riskinin sürdüğü Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 408 milyon 548 bin metreküpe gerilerken, oran yüzde 28,09 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 1,34 azaldı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 23 Mart 2025'te 239 milyon 148 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 256 milyon 841 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 315 bin 388 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 403 bin 87 metreküp su verildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143 olurken, 2026 Ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta ise 35 milyon 201 bin 557 metreküp olarak ölçüldü.

Yılın ilk çeyreğinde, Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20, Peçenek Barajı ise yüzde 21,74 olarak tespit edildi.

Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde:

Baraj AdıToplam Hacim (M3)Su Miktarı (M3)Su Yüzdesi
Akyar Barajı52.445.00025.226.00048,10
Çamlıdere Barajı1.108.276.000263.303.00023,76
Çubuk 222.961.00010.827.00047,15
Eğrekkaya Barajı93.452.00049.643.00053,12
Kargalı Barajı542.000542,000100,00
Kavşakkaya Barajı85.228.00032.189.00037,77
Kesikköprü Barajı95.000.00095.000.000100,00
Kurtboğazı Barajı91.762.00026.818.00029,23
Peçenek Barajı59.525.00012.943.33221,74
Türkşerefli Barajı5.668.500295.0005,20
