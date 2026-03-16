Dolar
44.19
Euro
50.56
Altın
5,033.85
ETH/USDT
2,268.90
BTC/USDT
73,754.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mayıs sonuna kadar devam edebileceği ileri sürüldü

İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edildi.

Faruk Hanedar  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Tel Aviv

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığından üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıda askerlere "bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını" söyleyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceğini belirterek, "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı belirtilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi.

Haberde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında 7 ila 9 kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet