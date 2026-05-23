2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Hazal Burun ile Emircan Haney altın madalya kazandı Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda Hazal Burun ile makaralı yay erkeklerde Emircan Haney şampiyonluğu elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Hazal Burun, makaralı yay kadınlar altın madalya maçında Danimarkalı Tanja Gellenthien karşılaştı. Hazal, Gellenthien'i 147-146 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Fotoğraf : Gülsem Adam/AA

Milli okçu Emircan Haney ise makaralı yay erkekler kategorisinde Polonyalı rakibi Przemyslaw Konecki'yi yenerek altın madalyayı kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

Fotoğraf : Gülsem Adam/AA

Şampiyona, yarın klasik yay final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Bakan Bak'tan milli okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlarda altın madalya kazanan Hazal Burun ile makaralı yay erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Emircan Haney'i kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımımızı da tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."