İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 11 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürdü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine bağlı Katrani beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Mercayun ilçesine bağlı Mecdel es-Silm beldesine düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlının yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Aytit beldesini hedef alan İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Yukarı Nebatiye yolunda bir işletmeye düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun gün içinde tahliye uyarısı yaptığı Sur kentine bağlı Şabriha beldesine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu.

Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

