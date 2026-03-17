İsrail, karadan işgal için Lübnan'ın güneyine yeni tümen sevk etti
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara işgalini genişletmek amacıyla bölgeye yeni bir tümen sevk etti.
Kudüs
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde başlatılan yeni kara saldırılarının detaylarına yer verildi.
Açıklamada, "Son günlerde 36. Tümen, ileri savunma bölgesini genişletmek amacıyla Lübnan'ın güneyindeki ek hedeflere yönelik yoğun kara harekatına başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
36. Tümen'in 91. Tümen ile eş güdümlü hareket edeceği belirtilen açıklamada, "Kuvvetler, tehditleri sonlandırmak ve kuzey bölgeleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla ileri savunma bölgesini tahkim etme çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu tümenin karadan harekatı öncesinde, İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri ile savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Ordunun daha önceki duyurularında, Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerden bölgeyi tahliye etmeleri ve evlerine dönmemeleri istenmişti.
İsrail ordusunun paylaşımına göre; 91, 36, 146 ve 210'uncu tümenler Lübnan'ın güneyindeki kara harekatına katılıyor. Operasyon kapsamında 91. Tümen doğu bölgesinde, 210. Tümen Cebel Rus mevkisinde, 146. Tümen batı bölgesinde, 36. Tümen ise güney hattında belirli noktalara baskınlar düzenleyecek.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırısında 5 Lübnan askeri yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 Lübnan askerinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda bir araç ve motosikletle seyahat eden 5 Lübnan silahlı kuvvetleri mensubunun yaralandığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.