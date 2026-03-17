AB: Lübnan'da kara harekatı mevcut durumu daha da kötüleştirir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Lübnan'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek, İsrail'in kara harekatının mevcut durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Brüksel

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da insani durumun "dramatik" olduğunu ifade eden El Anouni, ülkede 900 bin kişinin yerinden edildiğini, bunun Lübnan halkının yüzde 20'sini oluşturduğunu dile getirdi.

El Anouni, AB'nin Lübnan'daki gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'in kara harekatının mevcut durumu daha da kötüleştireceği uyarısını yaptı.

Sivillerin en ağır bedeller ödemek zorunda kaldığına dikkati çeken El Anouni, siviller, sivil altyapı, sağlık ve insani yardım merkezlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

El Anouni, söz konusu saldırıların hemen son bulması gerektiğinin altını çizerek, İsrail ve Lübnan'ın müzakere masasına geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yasa dışı tütün operasyonlarında 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı
İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak
DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı

BM raportörüne göre ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları bölge istikrarı ve uluslararası ekonomiye tehdit

Sri Lanka'da "yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi

AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor

AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını sağlamaya çalışıyor
AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız
Malezya Başbakanı Enver'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki

Malezya Başbakanı Enver'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki
