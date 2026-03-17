Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor

Faruk Hanedar,  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Tel Aviv

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in sınır hattının Lübnan tarafındaki köyleri yıkıp işgal etmeyi planladığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü.

Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.

