İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor
Tel Aviv
İsrail'in sınır hattının Lübnan tarafındaki köyleri yıkıp işgal etmeyi planladığı bildirildi
İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.
- İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar, Batı'nın sessizliği ve İsrail'le işbirliğinden şikayetçi
- İspanya, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için BM'ye başvurdu
Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü.
Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.