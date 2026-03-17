Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek onlarca evde arama yaptı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Bölgeye takviye birlikler sevk eden İsrail ordusu, Filistinlilere ait çok sayıda eve girerek arama yaptı ve bazı kişileri sorguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun kamp genelinde konuşlandığı ve evlere baskınlar düzenlediği dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


