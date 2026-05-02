Bakan Göktaş: Nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi'ne ilişkin, "Aile yapımızı koruyan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."