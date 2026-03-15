Dünya

İsrail ordusunun, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlandığı bildirildi

İsrail ordusunun, Lübnan'a kara saldırılarının genişletilmesi ihtimali nedeniyle 450 bin yedek askerin göreve çağrılması için hazırlandığı bildirildi.

Faruk Hanedar  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İsrail ordusunun, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlandığı bildirildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacağı belirtildi.

Ordunun talebinin ilerleyen günlerde sunulmasının ve hükümet tarafından onaylanmasının beklendiği aktarıldı.

Talebin Lübnan'a yönelik muhtemel kara saldırılarının genişletilmesi beklentisiyle yapılacağı ifade edildi.

Haberde, 450 bin yedek askerden bahsedilmesine karşın şu anda orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğuna ve bunun İsrail ordusunun savaş bölgelerinde yükünü hafifletme gerekçesiyle hükümet tarafından geçen ocak ayında alınan kararla belirlendiğine işaret edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

