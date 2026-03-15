İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.
Beyrut/Tahran/Ankara
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesi ile Tulin, Bılat, Mecdel Silm, Şerhabil ve Tayba beldelerini hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Şerhabil beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail topçuları da güneydeki Suluki vadisi ile Kabriha, Tulin, Tayba, Debin, Ayta Şaab ve Ramiye beldelerine saldırılar düzenledi.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 7 mahalle için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend,, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.
İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 29 bin 146 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 236 sağlık merkezi hasar gördü." dedi.
Kolivend ayrıca saldırılarda 120 eğitim merkezinin de hasar aldığını belirterek ülke genelinde toplamda askeri alanlar dışında kalan 54 bin 550 yapının zarara uğradığını belirti.
İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi
İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi.
Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.